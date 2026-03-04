Ισραήλ: Ο στρατός χαλαρώνει τους περιορισμούς πολέμου για τη δημόσια ασφάλεια

Ο στρατός του Ισραήλ τόνισε ότι από την Πέμπτη 5/3 θα χαλαρώσει τις οδηγίες δημόσιας ασφάλειας για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανοίξουν.

Αυτό φυσικά θα γίνει εφόσον βρίσκονται σε αρκετά κοντινή απόσταση από καταφύγια και άλλες προστατευόμενες περιοχές, αλλά διατήρησε τα σχολεία κλειστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης που πραγματοποίησε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, αποφασίστηκε ότι από την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, στις 12:00, θα αναθεωρηθούν οι αμυντικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, όλες οι περιοχές της χώρας θα μεταβούν από επίπεδο βασικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο περιορισμένων δραστηριοτήτων.

Επισυνάπτονται οι βασικές αλλαγές:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκτός από τις δραστηριότητες που καθορίζονται στις περιγραφόμενες εξαιρέσεις).

Συγκεντρώσεις: Επιτρέπονται συγκεντρώσεις έως 50 ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί ένας τυπικός προστατευόμενος χώρος εντός του απαιτούμενου χρόνου προστασίας.

Χώροι εργασίας: Οι χώροι εργασίας μπορούν να λειτουργούν μόνο σε τοποθεσίες από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ένας τυπικός προστατευόμενος χώρος εντός του απαιτούμενου χρόνου προστασίας.

Η πολιτική θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, στις 12:00 και θα παραμείνει σε ισχύ έως το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026, στις 20:00.