Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών στην Τεχεράνη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

epa12818407 Smoke rises from a building after an Israeli airstrike hit the Haret Saida area of Sidon, southern Lebanon, 14 March 2026. According to the Lebanese Ministry of Public Health, more than 770 people have been killed and over 1,800 others injured in airstrikes across Beirut's southern suburbs and villages in southern Lebanon since the start of renewed hostilities. The Israeli military stated it is conducting strikes across the country targeting Hezbollah infrastructure and personnel. EPA/STRINGER
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε βομβαρδισμό στην Τεχεράνη χθες Παρασκευή.

Ο στρατός περιέγραψε τους δύο αξιωματούχους ως πρόσωπα με κομβικό ρόλο στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

«Χθες (Παρασκευή), η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στην Τεχεράνη και εξουδετέρωσε τους Αμπντουλάχ Τζαλάλι-Νασάμπ και Αμίρ Σαριάτ, ανώτερους αξιωματούχους στη διεύθυνση πληροφοριών του κοινού κέντρου διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπίγια», τόνισε ο ισραηλινός στην ανακοίνωσή του.

Οι δύο ήταν «μεταξύ των πιο σημαντικών προσώπων στην ιρανική κοινότητα πληροφοριών», πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι η Διοίκηση Έκτακτης Ανάγκης Χατάμ αλ Ανμπίγια είναι αρμόδια για την ανάλυση πληροφοριών που στη συνέχεια διαβιβάζονται σε Ιρανούς αξιωματούχους για να καθοδηγήσουν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

