Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών στην Τεχεράνη
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε βομβαρδισμό στην Τεχεράνη χθες Παρασκευή.
Ο στρατός περιέγραψε τους δύο αξιωματούχους ως πρόσωπα με κομβικό ρόλο στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.
«Χθες (Παρασκευή), η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στην Τεχεράνη και εξουδετέρωσε τους Αμπντουλάχ Τζαλάλι-Νασάμπ και Αμίρ Σαριάτ, ανώτερους αξιωματούχους στη διεύθυνση πληροφοριών του κοινού κέντρου διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπίγια», τόνισε ο ισραηλινός στην ανακοίνωσή του.
🔴ELIMINATED: Abdollah Jalali-Nasab & Amir Shariat, senior intelligence officials of the “Khatam al-Anbiya” Emergency Command
The two senior commanders were key figures in the Iranian intelligence community and close to the leadership of the Iranian terrorist regime. pic.twitter.com/fhdVnMPfsj— Israel Defense Forces (@IDF) March 14, 2026
Οι δύο ήταν «μεταξύ των πιο σημαντικών προσώπων στην ιρανική κοινότητα πληροφοριών», πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι η Διοίκηση Έκτακτης Ανάγκης Χατάμ αλ Ανμπίγια είναι αρμόδια για την ανάλυση πληροφοριών που στη συνέχεια διαβιβάζονται σε Ιρανούς αξιωματούχους για να καθοδηγήσουν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.
