Κατάρ: Αρνείται τις κατηγορίες για παρέμβαση στις εκλογές του Ισραήλ
Χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες κατηγορίες αβάσιμες
Το Κατάρ αρνήθηκε τις αναφορές περί εμπλοκής του στις εκλογικές διαδικασίες του Ισραήλ, καθώς και τους ισχυρισμούς ότι διέθεσε χρηματοδότηση για ενέργειες που αποσκοπούσαν στην αλλοίωση ή τον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες κατηγορίες αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι προβάλλονται από μερίδα Ισραηλινών πολιτικών και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτούς.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κατηγορίες αυτές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ντόχα από το να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το διπλωματικό και ανθρωπιστικό της έργο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
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