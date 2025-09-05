Ισραήλ: Νέο χτύπημα ισοπέδωσε έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες στη Γάζα (Βίντεο)

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πολυώροφο κτήριο στη Γάζα, το οποίο υποστήριξε ότι το χρησιμοποιούσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη ήρθε το πλήγμα.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή».

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X— Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι πριν την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Μεγάλες καταστροφές από την επίθεση

Ένα από τα ψηλότερα κτήρια στην πόλη της Γάζας ήταν το12οροφο κτίριο «Ο Πύργος Μουστάχα», που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.