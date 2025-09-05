Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ισραήλ: Νέο χτύπημα ισοπέδωσε έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες στη Γάζα (Βίντεο)

Μεγάλες καταστροφές από την επίθεση

Ισραήλ: Νέο χτύπημα ισοπέδωσε έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες στη Γάζα (Βίντεο)
O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πολυώροφο κτήριο στη Γάζα, το οποίο υποστήριξε ότι το χρησιμοποιούσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη ήρθε το πλήγμα.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι πριν την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Ένα από τα ψηλότερα κτήρια στην πόλη της Γάζας ήταν το12οροφο κτίριο «Ο Πύργος Μουστάχα», που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

