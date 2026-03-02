Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Μήνυμα για εκκένωση και προς τους κατοίκους της Τεχεράνης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ισραήλ: Μήνυμα για εκκένωση και προς τους κατοίκους της Τεχεράνης
Γεράσιμος Λυμπέρης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εκδίδουν «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς στη συνοικία Εβίν της Τεχεράνης, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στην περιοχή Evin στην Τεχεράνη, κοντά στην αρχή ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σύμφωνα με την περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο στον συνημμένο χάρτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην περσική γλώσσα, Αντισυνταγματάρχης (ε.α.) Kamal Penhasi.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, όπως έχουν ενεργήσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Τεχεράνης για να χτυπήσουν τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, θα επιχειρήσουν σε αυτήν την περιοχή τις επόμενες ώρες», λέει.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας παρακαλούμε να εκκενώσετε αμέσως την καθορισμένη περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη», προσθέτει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ