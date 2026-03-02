Ισραήλ: Μήνυμα για εκκένωση και προς τους κατοίκους της Τεχεράνης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εκδίδουν «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς στη συνοικία Εβίν της Τεχεράνης, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στην περιοχή Evin στην Τεχεράνη, κοντά στην αρχή ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σύμφωνα με την περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο στον συνημμένο χάρτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην περσική γλώσσα, Αντισυνταγματάρχης (ε.α.) Kamal Penhasi.

‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در منطقه اوین در تهران در محدوده صدا و سیما، بر اساس ناحیه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضمیمه.



⭕ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، طی ساعات آینده در این ناحیه فعالیت… pic.twitter.com/kCUo3Qqp4a— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 2, 2026

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, όπως έχουν ενεργήσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Τεχεράνης για να χτυπήσουν τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, θα επιχειρήσουν σε αυτήν την περιοχή τις επόμενες ώρες», λέει.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας παρακαλούμε να εκκενώσετε αμέσως την καθορισμένη περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη», προσθέτει.