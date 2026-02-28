Ισραήλ: «Ισοπεδώθηκε το προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ»

Στο Ιράν επικρατεί πανικός τις τελευταίες ώρες, έπειτα από τις καταστροφικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, μέσα στο πλαίσιο επιχειρήσεων «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του Ισραήλ, ο στόχος των αρχικών μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν ήταν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, το Channel 12, λέει ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν ήταν ο ίδιος παρών. Ο ειδικός αναλυτής των New York Times δημοσίευσε την πρώτη δορυφορική λήψη του προεδρικού μεγάρου του αγιατολάχ, στο οποίο διακρίνονται οι εκτεταμένες ζημιές.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο της σημερινής επίθεσης των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Επίσης ο δημοσιογράφος ανέφερε στον αέρα του ΚΑΝ το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών , ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ αποφάσισε να πλήξει το Ιράν λόγο της «ολοένα και πιο ταχείας» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», τόνισε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.