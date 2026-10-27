Εκλογές στο Ισραήλ: Σφοδρή σύγκρουση Νετανιάχου – Άιζενκοτ για παράταση της ψηφοφορίας

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διεξάγονται την Τρίτη (27/10) οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον βασικό πολιτικό αντίπαλό του, Γκάντι Άιζενκοτ, να συγκρούονται για το αίτημα παράτασης της ψηφοφορίας.

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της διαδικασίας, ενώ το κόμμα Γιασάρ (Yashar) του Άιζενκοτ εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το αίτημα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μελλοντική αμφισβήτηση της νομιμότητας των εκλογών, εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι ευνοϊκό για τον Νετανιάχου.

Γιασάρ: «Προετοιμάζουν το έδαφος για αμφισβήτηση των εκλογών»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ υποστήριξε ότι δεν έχει προκύψει κανένα εξαιρετικό περιστατικό που να δικαιολογεί την παράταση της ψηφοφορίας.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος», ανέφερε το Γιασάρ.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αμφισβητήσει αργότερα την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί πολιτική καταγγελία της αντιπολίτευσης και όχι διαπιστωμένη πρόθεση ή ενέργεια αμφισβήτησης του αποτελέσματος.

Το αίτημα του Λικούντ για παράταση

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε ενώ το Λικούντ επιχειρεί να ενισχύσει την προσέλευση των υποστηρικτών του στις κάλπες, σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση.

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 το πρωί, ενώ η προγραμματισμένη ώρα ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας είναι στις 22:00, τοπική ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι το αίτημα παράτασης έχει εγκριθεί.

Νετανιάχου: Κατηγορεί αραβικά κόμματα για απόπειρα εκλογικής νοθείας

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι επιχειρούν να «κλέψουν τις εκλογές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν ανακοινώσεις για συλλήψεις ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Απαντώντας, ο επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας (Ράαμ), Μανσούρ Αμπάς, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος της αραβικής μειονότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντιπαράθεση εντείνει την πολιτική ένταση, με την εκλογική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τι απαντά η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες για την ακεραιότητα της ψηφοφορίας.

Αναφερόμενη στο περιστατικό που επικαλέστηκε ο Νετανιάχου, έκανε λόγο για μεμονωμένη υπόθεση.

Παράλληλα, απαντώντας σε καταγγελίες άλλων κομμάτων για παρεμπόδιση ψηφοφόρων, επισήμανε ότι δεν υπάρχουν, στο συγκεκριμένο στάδιο, ενδείξεις συστηματικής χειραγώγησης της ψηφοφορίας.

Η τοποθέτηση της Επιτροπής διαφοροποιείται από τις ευρύτερες πολιτικές καταγγελίες, καθώς δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εκλογικής νοθείας.

Αμφίρροπη αναμέτρηση με φόντο τον σχηματισμό κυβέρνησης

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θεωρούνται καθοριστικές για την πολιτική πορεία του Ισραήλ, καθώς διεξάγονται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πολέμου και έντονων εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεκδικεί την παραμονή του στην πρωθυπουργία, ενώ ο Γκάντι Άιζενκοτ επιχειρεί να συγκροτήσει μια εναλλακτική κυβερνητική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προεκλογικές δημοσκοπήσεις, η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη και κανένα από τα βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν διαθέτει εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ, απαιτούνται τουλάχιστον 61 από τις 120 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενδέχεται να χρειαστούν διαπραγματεύσεις μεταξύ κομμάτων για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

Τα πρώτα exit polls αναμένονται μετά το κλείσιμο της κάλπης, ενώ η επίσημη καταμέτρηση θα ακολουθήσει.