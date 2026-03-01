Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Έξι τραυματίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Συναγερμός στις Αρχές

Ισραήλ: Έξι τραυματίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων
Γεράσιμος Λυμπέρης

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες “παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και σε πέντε ακόμη ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ελαφρά”, σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντίστοιχου Ερυθρού Σταυρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες μετά τις πιθανές πτώσεις “συντριμμιών από αναχαιτίσεις” σε διάφορα μέρη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ