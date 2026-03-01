Ισραήλ: Έξι τραυματίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες “παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και σε πέντε ακόμη ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ελαφρά”, σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντίστοιχου Ερυθρού Σταυρού.

Impact in the occupied Quds. Jerusalem pic.twitter.com/Ayj9ZJ8TeG— Sprinter Press (@SprinterPress) March 1, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες μετά τις πιθανές πτώσεις “συντριμμιών από αναχαιτίσεις” σε διάφορα μέρη.