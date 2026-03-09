Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ισραήλ: Χτύπησε το αρχηγείο των drones των Φρουρών της Επανάστασης

Ισραήλ: Χτύπησε το αρχηγείο των drones των Φρουρών της Επανάστασης
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε το αρχηγείο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον στρατό, στο πλαίσιο ενός κύματος επιθέσεων σε δεκάδες στόχους του καθεστώτος σε όλο το Ιράν.

Στο πλαίσιο των επιδρομών, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έπληξαν ένα «κεντρικό αρχηγείο» του IRGC, το οποίο ήταν «υπεύθυνο για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς εκτόξευσε UAV από αυτό το αρχηγείο προς το Κράτος του Ισραήλ και αποθήκευσε εκεί επιπλέον UAV έτοιμα για εκτόξευση», αναφέρει ο στρατός.

