Τραμπ: Δεν θα άρω τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν χωρίς συμφωνία που να περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα

Στο γεγονός πως δεν είναι διατεθειμένος να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στάθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο News 12 τόνισε ότι σκοπεύει να διατηρήσει σε ισχύ τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν «θα εκραγούν σύντομα» εάν δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο.

Παράλληλα, μιλώντας στο Axios ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Πνίγονται σαν λούτρινο γουρουνάκι. Και θα είναι χειρότερα γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα».

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να άρει τον αποκλεισμό. «Θέλουν να διευθετήσουν το θέμα. Δεν θέλουν να διατηρήσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω [να άρω τον αποκλεισμό], επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: “Τέρμα το καλό παιδί – Φερθείτε έξυπνα σύντομα”

Μήνυμα στο Ιράν στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, λέγοντας ότι “δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του και ότι δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια μη- πυρηνική συμφωνία“.

«Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα» καταλήγει το λιτό μήνυμα που συνοδεύεται από μία εντυπωσιακή φωτογραφία AI με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα όπλο και από πάνω την φράση «Δεν θα είμαι πια ο καλός της υπόθεσης».

Η πιο πρόσφατη πρόταση που φέρεται να έκανε η Τεχεράνη για να τερματιστεί το αδιέξοδο συζητήθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ και τους κυριότερους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν πληροφορίες του CNN και της Wall Street Journal κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί σε συνεδρίαση τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα να δεχτεί την ιρανική πρόταση.

Η Τεχεράνη απαίτησε η Ουάσιγκτον να αποκηρύξει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις» που προβάλλει, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι «σε θέση πλέον να υπαγορεύουν πολιτικές σε ανεξάρτητα έθνη».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios—το αναμετέδωσε αξιοσημείωτα το πρακτορείο IRNA—η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιρά, στοχεύοντας στα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού κινδύνου προσπάθεια να επιβάλει μια πυρηνική συνθηκολόγηση που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό.

Ιράν: αξιωματούχος λέει ότι «ο πόλεμος δεν είναι λύση» εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση για την επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης, προσθέτοντας ότι η διπλωματία παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός προς τα εμπρός εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες.

«Ο πόλεμος δεν είναι λύση. Είναι μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο Khatibzadeh, τονίζοντας ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις αντί της διπλωματίας είναι «μη ελκυστικές».

Επί εβδομάδες, είπε ο Χατιμπζαντέχ, το Ιράν έχει υποβάλει προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων που βασίζονται σε «ίσους όρους και προϋποθέσεις».