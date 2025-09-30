Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες στην Δυτική Όχθη – Τρεις τραυματίες (βίντεο)

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ καθώς αυτοκίνητο που οδηγούσε Παλαιστίνιος έπεσε πάνω σε πλήθος τραυματίζοντας 3 άτομα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA), δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε «καλή έως μέτρια» κατάσταση, ενώ ένας τρίτος φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το συμβάν δείχνει άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα έναν άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος δίπλα σε όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά το επεισόδιο αναφέρθηκε ως ένοπλη επίθεση, λόγω των πυροβολισμών που στόχευαν τον δράστη μετά την επίθεση.