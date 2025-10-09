Ισραήλ: Αναβάλλεται η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – Tη Δευτέρα απελευθερώνονται οι όμηροι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ που τα μέλη του θα διεξαγάγουν μια κρίσιμη ψηφοφορία για την προώθηση της έγκρισης του ειρηνευτικού σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα το Υπουργικό Συμβούλιο αναβάλλεται, ενώ, τα μέλη του ενημερώθηκαν ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα (13.10). Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αυτήν την 24ωρη περίοδο, οι όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα θα απελευθερώνονταν εντός 72 ωρών.

«Όλοι οι στόχοι του Νετανιάχου έχουν επιτευχθεί»

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε η Εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν. «Από την πρώτη ημέρα, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και διάλυση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ». Υπονοώντας την κήρυξη νίκης, πρόσθεσε: «Όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν πλέον επιτευχθεί».

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε από το μεσημέρι της Πέμπτης 9/10 το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, με ένα μετάλλιο Νόμπελ γύρω από το λαιμό του, καθώς επαινείται από τον πρωθυπουργό και άλλους. Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!», γράφει ο Νετανιάχου στο X μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί.