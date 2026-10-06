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Τουρκία: Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης – Τραυματίστηκαν 7 μαθήτριες, οι 3 σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

Συνελήφθη ένας 15χρονος μαθητής

Τουρκία: Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης – Τραυματίστηκαν 7 μαθήτριες, οι 3 σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, τρεις από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ, στη συνοικία Μπασάκσεχίρ στη δυτική Κωνσταντινούπολη. Ο φερόμενος ως δράστης φοιτά σε άλλο σχολείο.

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«Περίπου στις 08:35, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο Φ.Μ., μαθητής της 10ης τάξης του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι, στο Γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Καγιασεχίρ», ανέφερε ο έπαρχος της περιοχής.

Τρεις μαθήτριες σε σοβαρή κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, δίνοντας ωστόσο διαφορετικό απολογισμό και περιγραφή του περιστατικού από τον έπαρχο.

«Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών».

«Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

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