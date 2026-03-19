Ισραήλ: Αναφορές ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 700 ρουκέτες, οβίδες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει «περίπου 700 πυραύλους, βλήματα πυροβολικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ» από τις 2 Μαρτίου.

Ο Αβιτσάι Αντράι πρόσθεσε ότι αυτά προήλθαν από περιοχές που βρίσκονται νότια του ποταμού Λιτάνι και κατηγόρησε τον λιβανέζικο στρατό ότι δεν κατάφερε να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ από την περιοχή.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.