Λήξη συναγερμού στα Σεπόλια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου στα Σεπόλια, μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Αλκινόου.

Λόγω διενέργειας ελέγχου από το Τ.Ε.Ε.Μ. σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αλκινόου, από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, έως την οδό Αυλώνος.

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Μετά από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάτι το ύποπτο, με την κυκλοφορία στο σημείο να αποκαθίσταται