Σερβία: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι – Νεκρός ο δράστης
Στο ανώτατο επίπεδο ο συναγερμός για τρομοκρατία στη χώρα
Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, με τον φερόμενο ως δράστη να εξουδετερώνεται, δήλωσε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».
«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας ‘Αλλάχου Άκμπαρ’», δήλωσε ο Ντάτσιτς, ανακοινώνοντας ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.
Ο αστυνομικός σκότωσε τον δράστη σε νόμιμη άμυνα ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.
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