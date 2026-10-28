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Σερβία: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι – Νεκρός ο δράστης

Στο ανώτατο επίπεδο ο συναγερμός για τρομοκρατία στη χώρα

Σερβία: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι – Νεκρός ο δράστης
EPA
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Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, με τον φερόμενο ως δράστη να εξουδετερώνεται, δήλωσε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας ‘Αλλάχου Άκμπαρ’», δήλωσε ο Ντάτσιτς, ανακοινώνοντας ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.

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Ο αστυνομικός σκότωσε τον δράστη σε νόμιμη άμυνα ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

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