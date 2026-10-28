Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη (βίντεο)

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.