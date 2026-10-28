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ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη (βίντεο)

Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 11:53

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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