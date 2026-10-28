Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη (βίντεο)
Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
πηγή στην Google
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