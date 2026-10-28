Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Αποκαθίσταται η κυκλοφορία
Υπό καλές καιρικές συνθήκες εν τέλει πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στους δρόμους της Αθήνας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.
Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.
Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.
Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις