Ισπανία: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

Άμεση ήταν η απάντηση της ισπανικής πλευράς στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την διακοπή των εμπορικών συμφωνιών.

Σύμφωνα με το Reuters η ισπανική κυβέρνηση φαίνεται να λέει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ.

Ανέφερε επίσης ότι η Ισπανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις ενός εμπορικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Έτοιμος να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, καθώς η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.