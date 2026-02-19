Ισπανία: Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από αστυνομικούς

Έχασε τη ζωή του ένας 47χρονος άνδρας από χρήση συσκευής ηλεκτροσόκ (taser) στην πόλη Πάλμα στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια επέμβασης της Εθνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το RTVE, στις 04:15 το πρωί, οι αστυνομικοί έλαβαν μία κλήση έκτακτης ανάγκης, όπου τους ειδοποιούσε για την παρουσία ενός διαταραγμένου άνδρα σε ένα σπίτι, ο οποίος φώναζε και έσπαγε αντικείμενα.

Με τη σειρά της η Εθνική Αστυνομία είπε ότι κατά την άφιξη της, βρήκε σε κατάσταση αμόκ τον άνδρα. Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν στις υποδείξεις των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει taser ώστε να τον ακινητοποιήσει.

Αμέσως μετά την επέμβαση, ο άνδρας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και ειδοποίησαν τα υγειονομικά συνεργεία για βοήθεια. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, η ζωή του άνδρα δεν καταφέρθηκε να σωθεί.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν σε διάφορα πρακτορεία και τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά του άνδρα είχαν προηγουμένως καταφύγει στο σπίτι ενός γείτονα λόγω της κατάστασης στο σπίτι.

Η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας, μαζί με πράκτορες της Επιστημονικής Αστυνομίας, έχουν αναλάβει την έρευνα για να διευκρινίσουν τι συνέβη. Η νεκροψία θα πρέπει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.