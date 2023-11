‘Ετοιμο να εκραγεί ανά πάσα στιγμή είναι το ηφαίστειο Fagradalsfjall στην Ισλανδία απειλώντας μια πόλη που έχει πλέον εκκενωθεί.

Η Ισλανδία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από εκατοντάδες σεισμούς και οι Αρχές διέταξαν χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στη νοτιοδυτική πόλη Grindavík να φύγουν προληπτικά, σημειώνει το BBC.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας (IMO) δήλωσε ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης.

«Νιώθουμε αυτήν την τεράστια αβεβαιότητα τώρα. Θα σημειωθεί έκρηξη και εάν αυτό συμβεί, τί είδους ζημιά θα προκαλέσει», δήλωσε ο Μάθιου Τζέιμς Ρόμπερτς, διευθυντής του τμήματος ερευνών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας.

Οι εικόνες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικές. Σε αυτά φαίνονται οι δρόμοι να ανοίγουν και από μέσα να βγαίνουν καπνοί.

Cracks appear in the streets in Grindavík, Iceland, after thousands of earthquakes rattled the town threatened by volcanic activity pic.twitter.com/JmGAAxrfvL

Cracked roads are seen around the town of Grindavik in Iceland, where residents were evacuated from Friday after thousands of earthquakes lead to fears of a volcanic eruption. https://t.co/VShicqbsK2 pic.twitter.com/XcymLlwqFi