Οι αρχές της Ισλανδίας ανακοίνωσαν το Σάββατο 11 Νοεμβρίου ότι προετοιμάζονται για μια πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη στα νοτιοδυτικά του νησιού εντός των ερχόμενων ημερών, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν και τις ενδείξεις μετακίνησης του μάγματος υπογείως.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας ανέφερε ότι υπάρχει «σημαντικός» κίνδυνος έκρηξης στη χερσόνησο Ρέικιανες ή κοντά σε αυτήν λόγω του ρυθμού με τον οποίο κινείται το μάγμα. «Η πιθανότητα έκρηξης αυξήθηκε από σήμερα το πρωί και μια έκρηξη μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων ημερών», τόνισε.

🚨Fagradalsfjall volcano in Iceland is erupting violently. Hot streams of lava flow down the mountainside near the capital pic.twitter.com/6VbFEL3fAa