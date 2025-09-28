Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία – Έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Eίχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων

DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:44

Σεισμική δόνηση εντάσεως 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΕΘΝΗ

