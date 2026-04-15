Ιρανός αξιωματούχος: “Σε ισχύ εκεχειρία μίας βδομάδας στον Λίβανο από απόψε”

Για συμφωνία εκεχειρίας μίας βδομάδας από απόψε στον Λίβανο κάνει λόγο Ιρανός αξιωματούχος σε ΜΜΕ που συνδέεται άμεσα με την Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, κατά τον ίδιο, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στον Λίβανο απόψε δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Mayadeen.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις από το Ιράν και η εκεχειρία θα διαρκέσει για μία εβδομάδα και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος της δύο εβδομάδων εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ωστόσο, οι IDF δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει στις 22 Απριλίου.