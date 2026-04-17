Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρώπης για τα Στενά του Ορμούζ στο Παρίσι: “Είναι ευθύνη όλων” λέει ο Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ θα ηγηθεί σήμερα (17/4) τηλεδιάσκεψη της νέας πρωτοβουλίας για το άνοιγμα και την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ.

Η σύνοδος, που συνδιοργανώνεται από τον Στάρμερ και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, με τη συμμετοχή περίπου 40 χωρών, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα ασφάλειας, προστασίας κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων και στήριξης της ναυτιλίας, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τον περιορισμό των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

“Η άνευ όρων και άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί παγκόσμια ευθύνη και πρέπει να δράσουμε ώστε η παγκόσμια ενέργεια και το εμπόριο να ρέουν ξανά ελεύθερα,” Κιρ Στάρμερ δήλωσε για τους στόχους των συνομιλιών.

“Ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ είμαστε σαφείς στη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε μια πολυεθνική πρωτοβουλία για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Πρέπει να διαβεβαιώσουμε την εμπορική ναυτιλία και να στηρίξουμε επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών, ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας“.

Στο περιθώριο της επίσκεψης στο Παρίσι, Στάρμερ και Μακρόν θα έχουν διμερή συνάντηση, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη στήριξη προς την Ουκρανία, τη μετανάστευση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.