Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη

Σε αμερικανικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε το ναυτικό του Ιράν, σήμερα Σάββατο, μετά και την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Μπαχρέιν.

Ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσίρι, δήλωσε ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «αρκετά διαδοχικά κύματα» επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται πως το ναυτικό έπληξε το αλ-Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι, το αλ-Αντίρι στο Κουβέιτ και το Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

Οι στόχοι, ισχυρίστηκε ο Τανγκσίρι, περιελάμβαναν συστήματα Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

ΗΑΕ: Φωτιά στο λιμάνι της Φουτζάιρα μετά από κατάρριψη drone (βίντεο)

Καπνός υψωνόταν σήμερα πάνω από μία σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ένα νέο πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου.

Σύννεφα μαύρου καπνού διακρίνονται πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό λιμάνι στο οποίο ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη στοχοθετήσει μία αποθήκη πετρελαίου. Ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου βρίσκεται επίσης εκεί.

Την ίδια ώρα, δύο πηγές από την πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Ρόιτερς ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης ανεστάλησαν στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφότου ξέσπασε μία πυρκαγιά εκεί σήμερα.

The UAE's Fujairah port was reportedly attacked by Iranian drones, causing a large fire at the port located outside the Strait of Hormuz. According to Bloomberg, oil loading operations at the port were halted following the attack. pic.twitter.com/IAtZg4Cvwv— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 14, 2026

Η φωτιά ξεκίνησε μετά την πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου.

την ανακοίνωση προστίθεται πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν πως θεωρούν τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως νόμιμους στόχους και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές, τη 15η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το Ισραήλ χτύπησε στρατηγικό κέντρο της Ιρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι στόχευσαν το κύριο ερευνητικό κέντρο της Ιρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας και ένα εργοστάσιο παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη.



Σύμφωνα με τις IDF, το κέντρο περιείχε στρατηγικά εργαστήρια έρευνας, που χρησιμοποιούνταν για

– την ανάπτυξη στρατιωτικών δορυφόρων, τη συλλογή πληροφοριών και την κατεύθυνση πυρών προς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

🪐 🎯STRUCK: The primary research center of the Iranian Space Agency & an aerial defense system production factory.



The center contained strategic laboratories used for research, including developing military satellites, intelligence collection, & directing fire toward targets… pic.twitter.com/Btmgq0rksK— Israel Defense Forces (@IDF) March 14, 2026

Επιπλέον, οι IDF δήλωσαν ότι χτύπησαν πολλά εργοστάσια παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού εργοστασίου.