Ιράν: «Βασανιστήρια και επανειλημμένους βιασμούς υπέστησαν δυο νοσοκόμες που βοήθησαν διαδηλωτές» αναφέρουν μαρτυρίες

Σοκάρουν οι μαρτυρίες πως δυο δυο νοσοκόμες που βοήθησαν διαδηλωτές στο Ιράν υπέστησαν σοβαρά βασανιστήρια και επανειλημμένους βιασμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Iran International δύο νοσοκόμες στο Καρδιολογικό Νοσοκομείο Rajaee της Τεχεράνης, οι οποίες συνελήφθησαν στις 9 Ιανουαρίου επειδή προσπάθησαν να περιθάλψουν διαδηλωτές, υπέστησαν τα πιο σοβαρά βασανιστήρια και σεξουαλική επίθεση που ήταν δυνατόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στο Iran International, οι δύο νοσοκόμες υπέστησαν σοβαρά βασανιστήρια και επανειλημμένους βιασμούς κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων, αφαιρέθηκαν τμήματα των εντέρων τους και τώρα ζουν με σακούλες κολοστομίας.

Σύμφωνα με μάρτυρες, μία από τις νοσοκόμες είναι μια 33χρονη γυναίκα που κακοποιήθηκε και βιάστηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Σύμφωνα με πηγές, η νοσοκόμα βιάστηκε με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών βασανιστηρίων. Εκτός από το χτύπημα με τα δάχτυλα, οι αστυνομικοί βίασαν τη νοσοκόμα σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων για συνεχόμενες ημέρες. Την βίασαν επίσης εισάγοντας ένα ξένο αντικείμενο στον πρωκτό της, το οποίο της προκάλεσε έντονη αιμορραγία.

«Σε ένα άλλο βασανιστήριο, οι πράκτορες την οδήγησαν μαζί με δεκάδες άλλες γυναίκες σε ένα ψηλό μέρος και στη συνέχεια τις έσπρωξαν όλες σε έναν μικρό χώρο που έμοιαζε με λάκκο. Σύμφωνα με μια πηγή, τα σωματικά τραύματα της νοσοκόμας ήταν τόσο σοβαρά που αφαιρέθηκε μέρος του εντέρου της και τώρα ζει με έναν σάκο κολοστομίας. Η μήτρα της υπέστη επίσης σοβαρή ρήξη και έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, και οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουν εντελώς τη μήτρα της.

Η πηγή ανέφερε ότι πριν η νοσοκόμα μεταφερθεί στο χειρουργείο, ζήτησε επανειλημμένα από τους γιατρούς να μην την αφήσουν να ζήσει και έλεγε ότι αν έβγαινε ζωντανή από το χειρουργείο, θα αυτοκτονούσε. Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, η ψυχική της κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που αυτή τη στιγμή είναι δεμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου με τα χέρια της δεμένα για να μην βλάψει τον εαυτό της και παρακολουθείται από τις δυνάμεις ασφαλείας» αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια άλλη νοσοκόμα μεταξύ των κρατουμένων έχει επίσης υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς μέρος του εντέρου της νοσοκόμας είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και της είχαν τοποθετήσει σάκο κολοστομίας. Η μήτρα της είχε επίσης αφαιρεθεί εντελώς λόγω σοβαρής αιμορραγίας.

Πηγές αναφέρουν ότι η οικογένεια μιας από αυτές τις νοσοκόμες αναγκάστηκε να πληρώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών για να ετοιμάσει μια φόρμα που να δηλώνει ότι η γυναίκα ήταν προσωρινά παντρεμένη με έναν από τους πράκτορες, μια κίνηση που περιγράφεται ως στόχευση για να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωσή της. Η νοσοκόμα αναγκάστηκε επίσης να υποσχεθεί ότι είχε παρενοχληθεί και βιαστεί από «ταραξίες» κατά την απελευθέρωσή της.

Το νοσοκομείο Rajai Qalb βρίσκεται στην περιοχή Valiasr και αντιμετώπισε ένα κύμα τραυματισμών τα τελευταία ωράρια της 9ης Ιανουαρίου. Από τις 9 μ.μ. περίπου και μετά, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς μεταφέρθηκε σε αυτό το νοσοκομείο.

Ιράν: Το ιατρικό προσωπικό αντιστέκεται στις εντολές των υπαλλήλων ασφαλείας

Μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών, οι αστυνομικοί διέταξαν το προσωπικό του νοσοκομείου Rajai να μην παρέχει ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες. Ωστόσο, από τους 27 υπαλλήλους και νοσηλευτές που ήταν παρόντες στο θάλαμο, οι 14 αντιστάθηκαν σε αυτή την εντολή και προσπάθησαν να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πηγές, μεταξύ αυτών των ανθρώπων, δύο άνδρες νοσοκόμοι συνελήφθησαν επειδή διαμαρτύρονταν για την τρέχουσα κατάσταση και εξέφραζαν συμπάθεια για τους τραυματίες. Λέγεται επίσης ότι από το 14μελές ιατρικό προσωπικό, μόνο επτά γυναίκες νοσοκόμες μπόρεσαν να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια για ώρες μετά. Οι πληροφορίες που έλαβε το Iran International, αναφέρουν ότι οι επτά νοσηλευτές συνέχισαν να φροντίζουν τους τραυματίες μέχρι περίπου τις 11:00 με 12:00 τη νύχτα, αλλά στη συνέχεια οι δυνάμεις καταστολής εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν μερικούς από τους τραυματίες και όταν οι νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την ενέργεια, ξυλοκοπήθηκαν και μεταφέρθηκαν στον κάτω όροφο του νοσοκομείου και στο τμήμα της αποθήκης.

Σύμφωνα με μάρτυρες, μεταξύ των επτά, δύο νοσοκόμες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μπροστά σε άλλους. Το προσωπικό προειδοποιήθηκε να μην αγγίζει τα σώματά τους και ότι έπρεπε να τα αφήσει εκεί που ήταν.

Τέλος, οι οικογένειες των δύο βρήκαν τα πτώματά τους στο Kahrizak λίγες μέρες αργότερα. Πέντε άλλες νοσοκόμες συνελήφθησαν επίσης και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης, και οι οικογένειές τους δεν γνώριζαν την κατάστασή τους για εβδομάδες.