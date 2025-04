Τεράστια έκρηξη, την οποία πιθανόν προκάλεσε ανάφλεξη χημικών υλικών, σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισε χίλιους, χθες Σάββατο, στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, στο Μπάνταρ Αμπάς, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού.

«Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά που υπήρχαν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA. «Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως αν και είναι πιθανό τα χημικά να προκάλεσαν την έκρηξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε έρευνα για το συμβάν και έστειλε στο σημείο τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη μη εξάπλωσή της σε άλλες περιοχές.

The Iranian news agency "Tasnim" published a drone footage of the Revolutionary Guards (IRGC) at the port of Bandar Abbas – where the explosion occurred yesterday, which, according to reports from Iran, caused 25 deaths and 1,139 injuries. pic.twitter.com/c8pZuyCg9n