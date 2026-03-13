Ιράν: Το προπαγανδιστικό βίντεο απάντηση στις ΗΠΑ – Ο «τρυφερός παππούς» Αλί Χαμενεΐ και ο «τιμωρός» Μοτζτάμπα
Φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη
Με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το Ιράν θέλησε να στείλει τη δική του απάντηση στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο «τρυφερός παππούς» Αλί Χαμενεΐ να κρατάει στην αγκαλιά του την εγγονή του πριν πέσει μια βόμβα και χάσει τη ζωή του.
Στη συνέχεια, ο «διάβολος» Ντόναλντ Τραμπ μαθαίνει όπως φαίνεται στο βίντεο ότι ο Αλί Χαμενεΐ πέθανε και εκεί που πάει να χαρεί, χτυπάει το τηλέφωνο και τον ενημερώνουν ότι ο «Χαμενεΐ επέστρεψε» και αναφέρεται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που είναι ο διάδοχος του και ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις