Ιράν: “Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί” – Επιλέχθηκε και θα ανακοινωθεί ο νέος ηγέτης της χώρας

Το Ιράν θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ο Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν θα ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με τον Εσκεβαρί.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, έχει επιλεγεί το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ.

Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε ο Εσκεβαρί σε βίντεο που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56χρονος κληρικός που δεν έχει ποτέ κατέχει κυβερνητικό αξίωμα, θεωρείται από τα φαβορί για να τον διαδεχθεί, κάτι που φαίνεται να υπονοεί και το μέλος της Συνέλευσης.

Εδώ και λίγες ώρες υπάρχουν αναφορές που υποστήριζαν ότι έχει ήδη επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, χωρίς όμως να έχει δοθεί το όνομα αυτού.

Εν μέσω πολέμου και χωρίς ακόμη να έχει γίνει η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να πραγματοποιηθεί η διαδοχή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.