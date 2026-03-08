Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο πιθανός νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – Η διαφωνία που καθυστερεί την επίσημη ανακοίνωση

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στο πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ στην ανώτατη ηγεσία της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα το όνομα του εκλεκτού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Μοχσέν Χεϊνταρί, μέλους της Συνέλευσης, στο ιρανικό πρακτορείο ISNA, η πλειοψηφία των μελών ενέκρινε τον υποψήφιο που κρίθηκε ως ο καταλληλότερος για να αναλάβει τη θέση του ανώτατου ηγέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι η διαδικασία φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής την ταυτότητα του προσώπου που επιλέχθηκε.

Πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα συγκλίνουν στο ότι πιθανός διάδοχος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος –σύμφωνα με αναφορές– σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Nournews, ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ ανέφερε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν κατέστη εφικτή η πραγματοποίηση συνεδρίασης με φυσική παρουσία των μελών για την τελική ψηφοφορία. Όπως σημείωσε, η επιλογή του υποψηφίου έγινε λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβουλή του Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με την οποία ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι πρόσωπο που «μισεί ο εχθρός» και όχι εκείνο που επαινεί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ακόμη και ο Μεγάλος Σατανάς», όπως αποκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναφερθεί στο όνομα του επιλεγμένου διαδόχου. Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» μια πιθανή επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ηγεσία του Ιράν.

Παράλληλα, αξιωματούχος από την επαρχία Χορασάν υποστήριξε ότι η διαδικασία επιλογής έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει ήδη αποφασιστεί. Όπως διευκρίνισε, απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από τον αντιπρόεδρο της Συνέλευσης των Ειδικών, αγιατολάχ Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περιορισμένη διαφωνία στο εσωτερικό της Συνέλευσης σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης της απόφασης, δηλαδή αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονική συνεδρίαση με φυσική παρουσία των μελών ή αν η ανακοίνωση μπορεί να γίνει χωρίς αυτήν.