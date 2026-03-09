Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Το μήνυμα Πεζεσκιάν για την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας

Τι αναφέρει η ανάρτησή του

Ιράν: Το μήνυμα Πεζεσκιάν για την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας
IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του πήρε θέση για την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «η πολύτιμη επιλογή του Αγιατολάχ Σεΐντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ είναι μια εκδήλωση της βούλησης του λαού στην διακυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίλυση των προβλημάτων της χώρας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σοφής ηγεσίας του και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος βασισμένου στην εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού.

Προσεύχομαι στον Θεό για την επιτυχία του στην διαφύλαξη της ιερής ενότητας και την οικοδόμηση ενός προηγμένου και ανεξάρτητου Ιράν».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ