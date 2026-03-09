Ιράν: Το μήνυμα Πεζεσκιάν για την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του πήρε θέση για την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «η πολύτιμη επιλογή του Αγιατολάχ Σεΐντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ είναι μια εκδήλωση της βούλησης του λαού στην διακυβέρνηση.

Η επίλυση των προβλημάτων της χώρας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σοφής ηγεσίας του και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος βασισμένου στην εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού.

انتخاب ارزشمند آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجلی اراده مردم در حکمرانی است.

حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم می‌تواند میسر شود. از خداوند، توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 9, 2026

Προσεύχομαι στον Θεό για την επιτυχία του στην διαφύλαξη της ιερής ενότητας και την οικοδόμηση ενός προηγμένου και ανεξάρτητου Ιράν».