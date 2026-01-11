Ιράν: Τα σενάρια επέμβασης των ΗΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις- Ραντεβού του Τραμπ με τους επιτελείς του την Τρίτη

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά από πιθανές στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν μετά τις αιματηρές διαμαρτυρίες στη χώρα. Καθώς η κρίση βαθαίνει στη χώρα της Μέσης Ανατολής, οι ΗΠΑ παρακολουθούν την κατάσταση και προειδοποιούν το ισλαμικό καθεστώς.

Στο φόντο της επιδείνωσης της κατάστασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει την Τρίτη εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στην κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες για διάφορα σχέδια παρέμβασης, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο CNN, καθώς η βία στη χώρα έχει οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους και συλλήψεις.

Ορισμένες επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ επικεντρώνονται στη στοχοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας της Τεχεράνης που χρησιμοποιούνται για την καταστολή των διαμαρτυριών, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες εντός της κυβέρνησης ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις θα μπορούσαν να αποβούν μπούμερανγκ και να υπονομεύσουν τις διαμαρτυρίες. Οι ανησυχίες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν το ακούσιο αποτέλεσμα να συσπειρώσουν τον ιρανικό λαό για να υποστηρίξει την κυβέρνηση ή να οδηγήσουν το Ιράν σε αντίποινα με τη χρήση δικής του στρατιωτικής δύναμης.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν κυβερνοεπιχειρήσεις που θα χτυπούν στόχους του ιρανικού στρατού ή του καθεστώτος, ένα βήμα που θα μπορούσε να διαταράξει τις προσπάθειες καταστολής των διαμαρτυριών, δήλωσε αξιωματούχος.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν επίσης νέες κυρώσεις κατά προσώπων του καθεστώτος ή τομέων της οικονομίας του Ιράν, όπως η ενέργεια ή οι τράπεζες.

Η κυβέρνηση έχει επίσης διερευνήσει την παροχή τεχνολογίας όπως το Starlink για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, βοηθώντας τους διαδηλωτές να αποφύγουν μια διακοπή πληροφοριών. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσέφερε παρόμοια βοήθεια συνδεσιμότητας κατά την τελευταία έξαρση των διαδηλώσεων στους δρόμους το 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με την παρέμβαση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, καθώς ο αριθμός των θυμάτων στο Ιράν συνεχίζει να αυξάνεται. Οι επιλογές που εξετάζει ο πρόεδρος δεν περιλαμβάνουν την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, δήλωσε χθες ότι θα ληφθούν «αμείλικτα, χωρίς επιείκεια ή συμβιβασμούς» νομικά μέτρα κατά των διαδηλωτών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραχοποιών είναι οι ίδιες», δήλωσε ο Movahedi Azad, σύμφωνα με το Tasnim. «Είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν τους ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες στην καταστροφή και τη ζημιά της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας, είτε για μισθοφόρους που πήραν τα όπλα και προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους πολίτες». Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι «όλοι οι εγκληματίες είναι εχθροί σε αυτό το θέμα».

Σε επιφυλακή το Ισραήλ, μήνυμα στήριξης από τον Νετανιάχου

Η κρατική καταστολή έχει στοιχίσει την ζωή σε δεκάδες διαδηλωτές, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για επέμβαση στο Ιράν κάτι που έχει βάλει σε επιφυλακή και το Ισραήλ που όπως είπε δια στόματος Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Ο λαός του Ισραήλ, ολόκληρος ο κόσμος, θαυμάζει τον τεράστιο ηρωισμό των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην αρχή της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Καταδίκασε τη δολοφονία αμάχων και είπε ότι ελπίζει να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μόλις η χώρα «απελευθερωθεί από το ζυγό της τυραννίας» αναφερόμενος στο ισλαμικό καθεστώς.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν το βράδυ του Σαββάτου για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι «εσωτερική υπόθεση του Ιράν», αλλά ότι ο στρατός «θα είναι εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί με δύναμη, αν χρειαστεί».

«Από την πλευρά του Ιράν, το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει είναι να αποσπάσει την προσοχή του προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, ο οποίος κάποτε ηγούνταν της έρευνας για το Ιράν σε έναν από τους κλάδους των ισραηλινών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα είναι ανώτερος ερευνητής στο ισραηλινό think tank για την άμυνα, το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας. «Η προτεραιότητά τους, πρώτα απ’ όλα, είναι να επαναφέρουν την ηρεμία και τη σταθερότητα στο Ιράν», τόνισε.

Επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν πρώτες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, μετά τις αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει προκαταρκτικές επιλογές για πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Ο Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ απείλησε επίσης ότι το Ιράν θα πλήξει θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στη Μέση Ανατολή, καθώς και το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Το Ιράν είχε πλήξει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ τον περασμένο Ιούνιο, μετά τη ρίψη βαρέων βομβών από τις ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Γκαλιμπάφ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος, ακολουθώντας άλλους ανώτατους αξιωματούχους, που έχουν αναφερθεί σε αυτό το σενάριο τις τελευταίες ημέρες. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ο τρίτος τη τάξει αξιωματούχος του Ιράν, μετά τον ανώτατο ηγέτη -ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική- και τον πρόεδρο της χώρας. Είναι επίσης πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εξακολουθεί να έχει την στήριξή τους.