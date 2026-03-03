Ιράν: Συνεδριάζει διαδικτυακά η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη της χώρας, συνεδριάζει διαδικτυακά, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Το εκλεγμένο σώμα των 88 ανώτερων κληρικών πραγματοποιεί συνεδριάσεις εξ αποστάσεως μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη συνέλευση αυτή την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ.

«Τα αποτελέσματα της επίθεσης εξακολουθούν να εξετάζονται. Εάν υπάρξουν επιβεβαιωμένα αποτελέσματα, θα παρέχουμε σχετικές ενημερώσεις», δήλωσε ο Ντέφριν σε ενημέρωση.

Δεν υπήρχε συνεδρίαση συνέλευσης στο κτίριο κατά τη στιγμή της απεργίας, σύμφωνα με το Fars.

Οι απεργίες έρχονται καθώς το Fars αναφέρει ότι η συνέλευση βρίσκεται στα «τελικά στάδια» της επιλογής ενός νέου ανώτατου ηγέτη, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί ο νέος ηγέτης.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έχει επίσημα ανακηρυχθεί διάδοχος. Με την αποχώρηση του Χαμενεΐ, οι εξουσίες του έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε ένα τριμελές συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν ανώτερο κληρικό από το Συμβούλιο των Φυλάκων μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης. Το Συμβούλιο των Φυλάκων είναι ένα σώμα 12 νομικών που επιβλέπει τις δραστηριότητες του κοινοβουλίου του Ιράν.