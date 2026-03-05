Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ιράν: «Περιμένουμε να σας ντροπιάσουμε» λέει η Τεχεράνη για πιθανή χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

Το μήνυμα του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν

EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο προκειμένου να αποκρούσει μια χερσαία επιχείρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζάνι με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) τόνισε ότι «ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να εισέλθουν στο Ιράν από ξηράς. Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ περιμένουν για να ντροπιάσουν τους άθλιους Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους».

Ιράν: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν το 13ο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε ο IDF.

Σηματοδοτεί το 13ο κύμα απεργιών στην πρωτεύουσα του Ιράν από την έναρξη του πολέμου και το δεύτερο σήμερα, σύμφωνα με τον στρατό.

