Ιράν: «Περιμένουμε να σας ντροπιάσουμε» λέει η Τεχεράνη για πιθανή χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο προκειμένου να αποκρούσει μια χερσαία επιχείρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζάνι με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) τόνισε ότι «ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να εισέλθουν στο Ιράν από ξηράς. Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ περιμένουν για να ντροπιάσουν τους άθλιους Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους».

برخی از مقامات آمریکایی‌ گفته‌اند که با چند هزار نیرو قصد ورود زمینی به ایران را دارند.

فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنه‌ای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.

سرزمین ایران جای رقص دوزخیان نیست.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 5, 2026

Ιράν: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν το 13ο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε ο IDF.

Σηματοδοτεί το 13ο κύμα απεργιών στην πρωτεύουσα του Ιράν από την έναρξη του πολέμου και το δεύτερο σήμερα, σύμφωνα με τον στρατό.