Ιράν: Παρουσίασαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε… μορφή χαρτονιού – Ο ασπασμός του ομοιώματος από τους οπαδούς του (βίντεο)

Μετά τις πληροφορίες για τον τραυματισμό του νέου ανώτατου ηγέτη

Ιράν: Παρουσίασαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε… μορφή χαρτονιού – Ο ασπασμός του ομοιώματος από τους οπαδούς του (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Με έναν πρωτότυπο τρόπο έγινε η παρουσίαση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εν μέσω του πολέμου που πλήττει το Ιράν.

Συγκεκριμένα, στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν δεν βρέθηκε αυτοπροσώπως ο γιος του εκλιπόντα Αλί Χαμενεΐ αλλά ένα ομοίωμά του φτιαγμένο από χαρτόνι, το οποίο μάλιστα ασπάστηκαν οι άνθρωποι του καθεστώτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει τραυματιστεί στα πόδια. Ο τραυματισμός, όπως αναφέρεται, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», σημείωσε, μετά το δημοσίευμα, ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν σε ανάρτηση στο Telegram.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση.

