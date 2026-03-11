Νεότερα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματισμένος σύμφωνα με τους ΝΥΤ – 4 νεκροί από χτύπημα σε πολυκατοικία στη Βηρυτό

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ήδη στη δωδέκατη ημέρα και τις συγκρούσεις να εντείνονται, το ενδιαφέρον στρέφεται στα Στενά του Ορμούζ και τις οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στα στενά του Ορμούζ».

Επίσης, τα κύματα των επιθέσεων τόσο από το Ισραήλ, όσο και από το Ιράν συνεχίζονται ενώ οι ΗΠΑ απειλούν με μεγαλύτερα και ισχυρότερα πλήγματα, αν η Τεχεράνη διατηρήσει τη στάση της.

Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν την βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Κατάρ, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνάς τους αναχαιτίζοντας τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται επίσης μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

New York Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μποτζτάμπα Χαμενεΐ, δημοσιεύουν οι New York Times μεταφέροντας ότι ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ο Μποτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε από την πλευρά του ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

“Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής“, έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

Λίβανος: 4 νεκροί από χτύπημα σε πολυκατοικία στο κέντρο της Βηρυτού

Το Ισραήλ έπληξε διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα Τετάρτη (11/3), σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το Αλ Τζαζίρα που κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς σε μια επίθεση που φαίνεται σαν απόπειρα δολοφονίας.

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عائشة بكار – بيروت (فيديو) pic.twitter.com/SmQFaXD5gG— هنا لبنان (@thisislebnews) March 11, 2026

«Αντί να ισοπεδώσει ολόκληρο το κτίριο, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο το Λίβανο τις τελευταίες 10 ημέρες, αυτή η επίθεση κατέστρεψε εντελώς έναν ή δύο ορόφους αυτού του κτιρίου διαμερισμάτων στο κέντρο της Βηρυτού» αναφέρει ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, σημειώνοντας πως δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο στόχος.

«Το κτίριο εξακολουθεί να καίγεται. Τουλάχιστον δύο διαμερίσματα έχουν πάρει φωτιά, το ένα πάνω από το άλλο, και η ζημιά είναι πραγματικά εκτεταμένη. Καπνός βγαίνει από το κτίριο και οι πρώτοι ανταποκριτές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες πολύ κοντά η μία στην άλλη. Και το Ισραήλ πραγματοποίησε αυτή την επίθεση χωρίς καμία προειδοποίηση. Πρόκειται για μια περιοχή της Βηρυτού όπου οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα ήταν ασφαλείς. Οι εκτοπισμένες οικογένειες που έφυγαν από τη Νταχίγιε έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή και μερικές κοιμούνται στους δρόμους» αναφέρει.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ισραηλινή επίθεση σκότωσε τον Φαουζί Φαουάζ, δήμαρχο της πόλης Τζουγιά στο νότιο Λίβανο, καθώς και το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Αμπάς Μπααλμπέκι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο την Ένωση Δήμων της Περιφέρειας Τύρου.

Οι ΗΠΑ έπληξαν 16 σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 16 σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτησή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην οποία υπάρχει και βίντεο που δείχνει πλήγματα σε πλοία.



«Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλαπλά πλοία του ιρανικού ναυτικού στις 10 Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 ναρκοθετικά που επιχειρούσαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει τη CENTCOM. U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζήτησε από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία λέει πως «καταστρέψαμε 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτησης. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν εντελώς» 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτησης, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τις τελευταίες ώρες χτυπήσαμε και καταστρέψαμε εντελώς 10 αδρανή σκάφη ή/και πλοία ναρκοθέτησης και θα ακολουθήσουν και άλλα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βίντεο των IDF με βομβαρδισμούς εναντίον Ιρανών στρατιωτών

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο με αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν drones εναντίον του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν: צה"ל חיסל חוליית שיגור דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל



חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.



לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו… pic.twitter.com/SSyFVDs5Lz— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026

Το Κατάρ αναχαίτισε νέα πυραυλική επίθεση

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο στρατός της χώρας αναχαίτισε μια νέα πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας του Κόλπου. تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.



The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/KbPSSTSS3o— وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 11, 2026

Η τελευταία επίθεση ακολούθησε μια «αυξημένη» προειδοποίηση για απειλή κατά της ασφάλειας που εκδόθηκε από αξιωματούχους του Κατάρ νωρίτερα

Η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου, λέει το Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι ξεκίνησε την «πιο έντονη και βαριά επιχείρησή» του από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας περιελάμβανε εκτοξεύσεις πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν.

Το Ισραήλ αναχαίτισε δύο κύματα πυραύλων από το Ιράν

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι η χώρα έχει δεχθεί δεύτερη ιρανική πυραυλική επίθεση μέσα σε μία ώρα.

Οι επιθέσεις πυροδότησαν συναγερμό σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, αλλά όλες αναχαιτίστηκαν. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, πρόσθεσε.

Νέες αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένη περιοχή στην Τεχεράνη

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε αεροπορική επιδρομή σε κατοικημένη περιοχή στην Τεχεράνη νωρίς την Τετάρτη, τοπική ώρα.

«Πριν από λίγο, μια άλλη κατοικημένη περιοχή έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής και τώρα η Ερυθρά Ημισέληνος και οι πυροσβέστες παρέχουν βοήθεια και διάσωση», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτηση στο X.

Βίντεο που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος δείχνει ομάδες να προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο και έναν σκύλο διάσωσης να πλησιάζει το σημείο. Συντρίμμια φαίνονται να γεμίζουν τους δρόμους. Footage released by the Iranian Red Crescent shows first aid being provided to those injured in a bombing of the capital, Tehran. #Video pic.twitter.com/4IvX8hJeFD



By: @AJArabichttps://t.co/QDbmQKwt7K— Arabic World News (@AWN_English) March 11, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations) αναφέρουν ότι ένας άγνωστος πύραυλος έπληξε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ.

Ο πλοίαρχος του σκάφους ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές, αλλά η έκταση της ζημιάς δεν είναι προς το παρόν γνωστή. UKMTO WARNING 018-26



Click here to view the full Warning⤵️https://t.co/R29PKZ34iH#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/8UYiab3Ygj— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 11, 2026

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες περί αναχαίτισης επτά βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Το Κουβέιτ ανέφερε ότι εξουδετερώθηκαν «κύμα εχθρικών εναέριων απειλών»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία μια καταιγίδα εχθρικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τέσσερα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Το πέμπτο συνετρίβη εκτός της καθορισμένης ζώνης απειλής.