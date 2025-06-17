Ομάδα χάκερ ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε τράπεζα του Ιράν καταστρέφοντας δεδομένα

Κυβερνοεπίθεση στην Τράπεζα Sepah του Ιράν, η οποία τελεί υπό κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε μια ομάδα χάκερ που στο παρελθόν έχει συνδεθεί με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Times of Israel, η ομάδα, γνωστή με το όνομα Gonjeshke Darande ή «Αρπακτικό Σπουργίτι», δήλωσε ότι προχώρησε σε καταστροφή των δεδομένων της τράπεζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Destruction of the infrastructure of the Islamic Revolutionary Guard Corps “Bank Sepah”

We, “Gonjeshke Darande”, conducted cyberattacks which destroyed the data of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ “Bank Sepah”.



“Bank Sepah” was an institution that circumvented… pic.twitter.com/1r4XyDmXcJ— Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 17, 2025

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ομάδα ανέφερε:

«Η Τράπεζα Sepah ήταν ένας θεσμός που παρέκαμπτε τις διεθνείς κυρώσεις και χρησιμοποιούσε τα χρήματα του ιρανικού λαού για να χρηματοδοτήσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις-αντιπροσώπους του καθεστώτος, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό είναι που συμβαίνει σε θεσμούς αφιερωμένους στη διατήρηση των τρομοκρατικών φαντασιώσεων του δικτάτορα. Ευχαριστούμε τους γενναίους Ιρανούς, των οποίων η βοήθεια κατέστησε δυνατή αυτή την επιχείρηση.»

Interrupciones extensas reportadas en los servicios bancarios de *Bank Sepah*, vinculado a las fuerzas armadas de Irán. Problemas de acceso a cuentas, retiros y tarjetas. pic.twitter.com/JCb1Gk0ggh— 🪖Autodefensas – 🇪🇸 🇮🇱 (@elrick111) June 17, 2025

Η ομάδα στο παρελθόν είχε αναλάβει την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, όπως σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε χαλυβουργεία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ, το οποίο ακολουθεί σταθερά πολιτική ασάφειας όσον αφορά τις κυβερνοεπιχειρήσεις του κατά του Ιράν, χωρίς να αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για τέτοιες ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τραπεζικές υπηρεσίες της Sepah έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άραχθος: “Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να σε σώσω” – Το σπαρακτικό αντίο του “ήρωα” στην κηδεία του 14χρονου

Θεσσαλονίκη: Παράτησαν βρέφος 11 μηνών στο μπαλκόνι και πήγαν για ύπνο