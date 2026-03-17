Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν 10 “ξένους κατασκόπους”

Συνέλεγαν πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν 10 "ξένους κατασκόπους"
EPA
DEBATER NEWSROOM

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη δέκα «ξένων κατασκόπων», κατά την 18η ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δέκα μισθοφόροι, προδότες, έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί», ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Χορασάν Ραζάβι (βορειοδυτικά), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το οποίο δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.

Οι Φρουροί δήλωσαν ότι τέσσερις από αυτούς συνέλεγαν πληροφορίες «για ευαίσθητες τοποθεσίες και οικονομικές υποδομές», ενώ οι άλλοι συνδέονται με μια «φιλοβασιλική τρομοκρατική ομάδα».

ΔΙΕΘΝΗ

