Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν 10 “ξένους κατασκόπους”

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη δέκα «ξένων κατασκόπων», κατά την 18η ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δέκα μισθοφόροι, προδότες, έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί», ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Χορασάν Ραζάβι (βορειοδυτικά), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το οποίο δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.

Οι Φρουροί δήλωσαν ότι τέσσερις από αυτούς συνέλεγαν πληροφορίες «για ευαίσθητες τοποθεσίες και οικονομικές υποδομές», ενώ οι άλλοι συνδέονται με μια «φιλοβασιλική τρομοκρατική ομάδα».