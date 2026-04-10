Αραγτσί: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες, όπως είπε, περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία θα καλύπτει τον Λίβανο.

Ο Αραγτσί έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχάμεντ Ρεζά Σιμπάνι.

Καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, θα πρέπει να τερματιστούν σύμφωνα με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Γκαλίμπαφ, έκανε παρόμοια σχόλια σχετικά με την ανάγκη επέκτασης της εκεχειρίας στον Λίβανο, λέγοντας ότι οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν μέχρι να εφαρμοστεί μια τέτοια εκεχειρία.