Αραγτσί: «Δεν έχουμε απαντήσει στο σχέδιο των ΗΠΑ» – Ζητάει εγγυήσεις για το τέλος του πολέμου ο Πεζεσκιάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στα όσα λέγονται για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας στο Al Jazeera υποστήριξε πως έχουν ανταλλαγεί μηνύματα με τις ΗΠΑ είτε απευθείας είτε μέσω φίλων στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά ο Αμπάς Αραγκτσί τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. «Λαμβάνω μηνύματα απευθείας από τον Βίτκοφ, όπως και πριν, και αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο Αραγτσί δήλωσε μεταξύ άλλων πως το Ιράν θα δεχτεί μόνο την παύση των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή και όχι μια παύση

«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια στον ισχυρισμό περί διαπραγματεύσεων με οποιοδήποτε μέρος στο Ιράν. Όλα τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών ή λαμβάνονται από αυτό, και υπάρχουν επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Αραγτσί.

Παράλληλα, όπως τόνισε «δεν χουμε στείλει καμία απάντηση στις 15 αμερικανικές προτάσεις, ούτε έχουμε υποβάλει προτάσεις ή όρους».

Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο αλλά ζητά εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο.