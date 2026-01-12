Ιράν: Νεκρός 39χρονος πρώην πρωταθλητής bodybuilding – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Νεκρός από πυρά της οργάνωσης Basij, του παραστρατιωτικού σκέλους των Φρουρών της Επανάστασης, έπειτα από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, έπεσε ο Μαχντί Ζατπαρβάρ, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου.

Το θύμα, πρώην πρωταθλητής bodybuilding και προπονητής, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram στο ξεκίνημα των μαζικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων: «Σήμερα, βγαίνω στους δρόμους. Δεν έχω κανένα φόβο, καμία ανησυχία. Θέλω το δίκιο μου».

Ο Ζατπαρβάρ έγινε στόχος των δυνάμεων καταστολής που έχουν λάβει εντολή «να ρίχνουν στο ψαχνό», σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Ραστ στην επαρχία Γκιλάν στο βορειοδυτικό Ιράν, ανέφερε η ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα στη Νορβηγία.

Ο 39χρονος αθλητής ήταν δύο φορές πρωταθλητής World Classic Bodybuilding, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής και Bodybuilding. Ο Ζατπαρβάρ κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο στη φυσιολογία του αθλητισμού και θεωρούνταν ευρέως έμπειρος προπονητής στο Γκιλάν, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hengaw.

Ο ίδιος έγραψε επίσης, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram: «Θέλουμε μόνο τα δικαιώματά μας, η φωνή που έχει καταπνιγεί εδώ και σαράντα χρόνια πρέπει να φωνάξει». Ο λογαριασμός του στο Instagram έχει πλέον απενεργοποιηθεί.