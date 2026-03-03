Ιράν: Μήνυμα του Μασούντ Πεζεσκιάν εν μέσω βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – “Η χώρα δεν έχει παραλύσει, η εθνική συνοχή το κύριο κεφάλαιο μας”
Νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ο καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, Αχμάντ Βαχιντί
Σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι στην χώρα οι “δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά” παρά τις “ιδιαίτερες συνθήκες” την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν την Τεχεράνη και η ιρανική ηγεσία απαντάει με χτυπήματα σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.
“Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους περιφερειάρχες. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, όμως η χώρα δεν έχει παραλύσει.
Σε ολόκληρη τη χώρα οι τρέχουσες δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Με την εκχώρηση των αναγκαίων αρμοδιοτήτων στις επαρχίες, οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
Η εθνική συνοχή αποτελεί το κύριο κεφάλαιό μας” αναφέρει ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτηση του.
Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (03/03) νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διορίστηκε ο ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός Αχμάντ Βαχιντί.
Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού ο ίδιος έχει προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ είναι ο κύριος ύποπτος για την οργάνωση και την εκτέλεση των βομβιστικών επιθέσεων στην ισραηλινή πρεσβεία και στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990.
Το 1992, μια βομβιστική επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία άφησε πίσω της 29 νεκρούς. Δύο χρόνια αργότερα, ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά εισέβαλε στο εβραϊκό κέντρο AMIA και εξερράγη, με αποτέλεσμα 85 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 300 να τραυματιστούν.
Ο Βαχιντί καταζητείται από την Ιντερπόλ από το 2007 για τον ρόλο του στις βομβιστικές αυτές επιθέσεις και τον Μάιο του 2024, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία για τη σύλληψη του για την βομβιστική επίθεση στην Αργεντινή το 1994.
Ο Αχμάντ Βαχιντίυπόκειται σε κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπλοκή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες
