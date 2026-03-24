Ιράν: Καταγγέλλει πως ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ
H επίθεση δεν προκάλεσε τεχνικές ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες
Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ του Ιράν απόψε, σύμφωνα με το IRNA.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η επίθεση δεν προκάλεσε τεχνικές ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες.
