Ιράν: Καταγγέλλει πως ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ του Ιράν απόψε, σύμφωνα με το IRNA.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η επίθεση δεν προκάλεσε τεχνικές ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες.