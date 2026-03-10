Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Η Τεχεράνη καλεί τον ΟΗΕ να “καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα” του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Τι είπε ο Αραγτσί

EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον ΟΗΕ να “καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα” του Ισραήλ και των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Αραγτσί “υπογράμμισε τις έντονες προσδοκίες της κυβέρνησης και του λαού του Ιράν” από τον διεθνή οργανισμό, ώστε να “υιοθετήσει πιο αυστηρές και πιο υπεύθυνες θέσεις καταδικάζοντας ρητά” την ισραηλινοαμερικανική επίθεση, σύμφωνα με τα δύο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΕΘΝΗ

