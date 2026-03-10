Ιράν: Η Τεχεράνη καλεί τον ΟΗΕ να “καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα” του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον ΟΗΕ να “καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα” του Ισραήλ και των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Αραγτσί “υπογράμμισε τις έντονες προσδοκίες της κυβέρνησης και του λαού του Ιράν” από τον διεθνή οργανισμό, ώστε να “υιοθετήσει πιο αυστηρές και πιο υπεύθυνες θέσεις καταδικάζοντας ρητά” την ισραηλινοαμερικανική επίθεση, σύμφωνα με τα δύο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.