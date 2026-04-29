Μερτς: Η σχέση με τον Τραμπ παραμένει να είναι καλή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι έχει καλή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αφού εκείνος δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Από την δική μου οπτική γωνία, η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ παραμένει καλή. Απλώς είχα αμφιβολίες από την αρχή για το τι ξεκίνησε με τον πόλεμο στο Ιράν. Γι’ αυτό το ξεκαθάρισα», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

«Στη Γερμανία και την Ευρώπη υποφέρουμε από τις συνέπειες, όπως το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον ενεργειακό μας εφοδιασμό και τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομική μας απόδοση», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον και το Βερολίνο συνομιλούν μεταξύ τους.

Τη Δευτέρα, ο Μερτς δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δει «ποια στρατηγική διέξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια – ή πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται».

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ επέκρινε τον Μερτς για τη στάση του και είπε ότι δεν ήξερε για τι πράγμα μιλούσε η Γερμανίδα καγκελάριος.