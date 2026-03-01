Ιράν: Η Τεχεράνη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Άλλοι γιορτάζουν και άλλοι τον τιμούν (Βίντεο)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ύστερα από τα «προληπτικά», όπως τα χαρακτήρισαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εντοπίστηκε νεκρός, την ώρα που η κοινωνία στην Τεχεράνη εμφανίζεται βαθιά διχασμένη.

Μέρος των πολιτών εκφράζει ανοιχτά τη χαρά του για την εξέλιξη αυτή, ενώ άλλοι κατεβαίνουν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής, αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης και πόλωσης που επικρατεί.

Σήμερα, Κυριακή (01/03), σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, έπειτα από την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν,αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Where are the anti-American and Israeli pro Iran protests occurring?



GROK says:



Recent protests that are anti-American, anti-Israeli, and supportive of Iran (or pro-Iran regime elements) have occurred in response to the recent U.S.-Israel joint military strikes on Iran, which… pic.twitter.com/rIBTb94gQr— BarryMoore (@BarryMoore70635) March 1, 2026

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Άλλοι κάτοικοι της Τεχεράνης, ανακουφίστηκαν από τον θάνατο του Χαμενεΐ και εξέφρασαν στο BBC την ελπίδα τους για μία νέα εποχή, μακριά από τη θεοκρατία.

Tehran: Images of the crowd of mourners of Imam Khamenei



pic.twitter.com/t4OZxtane5— 𝑨𝒎𝒊𝒓 (@Khanu_3) March 1, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναρτήσει την ήδη θανάτου και ο Ντόναλντ Τραμπ.