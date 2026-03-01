Ιράν: Οι τρεις διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ μετά τη δολοφονία του
Ο Πεζεσκιάν, ο σκληροπυρηνικός και ο νομικός
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, μετά τον θάνατο του επί 47 χρόνια ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ηγηθούν της μεταβατικής εξουσίας ο πρόεδρος του Ιράν και δύο αξιωματούχοι.
Ειδικότερα, , καθήκοντα μεταβατικής ηγεσίας στη θέση του Αλί Χαμενεΐ αναλαμβάνει τριμελές σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός εκπρόσωπος από το Συμβούλιο των Φρουρών.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαδοχής στο Ιράν, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να διαχειριστεί το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε με τη δολοφονία Χαμενεΐ.
