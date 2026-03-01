Ιράν: Οι τρεις διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ μετά τη δολοφονία του

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, μετά τον θάνατο του επί 47 χρόνια ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ηγηθούν της μεταβατικής εξουσίας ο πρόεδρος του Ιράν και δύο αξιωματούχοι.

Ειδικότερα, , καθήκοντα μεταβατικής ηγεσίας στη θέση του Αλί Χαμενεΐ αναλαμβάνει τριμελές σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός εκπρόσωπος από το Συμβούλιο των Φρουρών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαδοχής στο Ιράν, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να διαχειριστεί το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε με τη δολοφονία Χαμενεΐ.