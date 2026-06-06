Παππάς: “Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή”

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί; Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως ανέφερε, «το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας, δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές».

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«Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης», τόνισε και διερωτήθηκε «πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό, συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1», συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης», κατέληξε.