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Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε ανήλικη στην Ηγουμενίτσα – Είχε συλληφθεί για παρόμοια επίθεση δύο μέρες νωρίτερα

Στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι

Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε ανήλικη στην Ηγουμενίτσα – Είχε συλληφθεί για παρόμοια επίθεση δύο μέρες νωρίτερα
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Επίθεση εις βάρος ανήλικου κοριτσιού πραγματοποίησε ένας άνδρας στην Ηγουμενίτσα το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έγινε κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας, όταν ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί για προχθεσινή επίθεση σε άλλη ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε ξανά σε ανήλικο κορίτσι.

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Το κορίτσι αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άνδρες της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο σημείο της νέας επίθεσης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.

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